Італія

Вольова перемога "россонері".

Головний тренер Мілана Сержіу Консейсан висловився після вольової перемоги над Лечче (3:2) в рамках 28-го туру італійської Серії А. Його слова наводить Football Italia.

"Протягом тижня в нас з'явилося трохи більше часу на те, щоб підготуватися до гри. Ми знали сильні та слабкі сторони Лечче. Гравці старанно працювали, щоб зробити те, що від них вимагали.

У плані темпу, володіння м'ячем, якості, передач ми були сильні. Нам вдалося забити два голи, які були скасовані, і двічі пропустити.

Так, другий тайм почався не так, як ми хотіли. Здавалося, що буде дуже складно перевернути гру, але футболісти показали свій характер.

Я хочу привітати команду, тому що завдяки їхньому ставленню до справи і тому, як вони попрацювали протягом тижня, ми отримали фундамент, на якому можна щось будувати. У нас рідко була можливість працювати протягом тижня, і така робота допомагає закласти фундамент, після чого легше розпочинати гру з правильним настроєм.

Не хочу, щоб це звучало як виправдання, але сьогодні ми набагато більш організовано пресингували тому, що знали, в яких зонах це треба робити, в який момент. І все це — наслідок тренувань.

Я не радію вильоту з Ліги чемпіонів, але плюс у тому, що тепер у нас більше часу для тренувань. Потрібно ввести деякі речі у звичку, щоб вони стали проявлятися на полі", — сказав Консейсан.