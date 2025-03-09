Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 8 березня 2025 року.

Мілан зробив неймовірний камбек і обіграв Лечче, програючи по ходу матчу з рахунком 0:2.

Після 28 турів Мілан набрав 44 очки і посідає лише восьме місце у Серії А, а у Лечче 25 балів та 16 позиція.

Огляд матчу:

Лечче — Мілан 2:3

Голи: Крстович, 7, 59 - Галло (аг), 68 Пулішич, 72 (пен), 81.

Лечче: Фальконе — Гільбер, Баскіротто, Жан, Галло — Кулібалі (Банда, 83), Гельгасон (Вейга, 74) — П'єротті (Рамадані, 74), Беріша (П'єрре, 56), Моренте (Ребич, 83) — Крстович.

Мілан: Спортьєлло — Вокер (Фофана, 75), Габбія, Тіав, Ернандес — Бондо (Феліш, 62), Муса (Соттіль, 75) — Хіменес (Абрагам, 62) (Леау, 46), Рейндерс, Пулішич — Хіменес (Абрагам, 62) (Леау, 46).

Попередження: Беріша, Крстович — Абрагам.