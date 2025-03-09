Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 8 березня 2025 року.
Інтер — Монца, Getty Images
09 березня 2025, 08:14
Міланський Інтер у домашньому матчі двадцять восьмого туру італійської Серії A обіграв Монцу — 3:2.
Ця гра складалась явно не за сценарієм команди Сімоне Індзагі, оскільки вона за перший тайм устигла пропустити двічі, проте вже до середини другого відіграла відставання за рахунком.
Розв’язка ж у зустрічі настала в її заключній частині, коли автогол Кір'якопулоса зрештою приніс перемогу господарям поля.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Інтер — Монца у рамках 27 туру Серії А-2024/25:
Інтер — Монца 3:2
Голи: Арнаутович, 45+1, Чалханоглу, 64, Кір'якопулос (аг), 78 — Бірінделлі, 32, Кейта Діао, 24
Інтер: Мартінес — Павар (Біссек, 46), де Врей (Аугусто, 46), Ачербі — Думфріс, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян (Зелінські, 70; Корреа, 73), Бастоні — Мартінес, Арнаутович (Тюрам, 70)
Монца: Тураті — Перейра, Іццо (Віньято, 86), Д'Амброзіо — Бірінделлі (Брорссон, 86), Дзеролі, Б'янко, Кастровіллі (Лекович, 66), Кір'якопулос — Кейта Діао (Капрарі, 77), Мота (Ганвула, 66)
Попередження: Іццо.