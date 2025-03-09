Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 8 березня 2025 року.

Міланський Інтер у домашньому матчі двадцять восьмого туру італійської Серії A обіграв Монцу — 3:2.

Ця гра складалась явно не за сценарієм команди Сімоне Індзагі, оскільки вона за перший тайм устигла пропустити двічі, проте вже до середини другого відіграла відставання за рахунком.

Розв’язка ж у зустрічі настала в її заключній частині, коли автогол Кір'якопулоса зрештою приніс перемогу господарям поля.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Інтер — Монца у рамках 27 туру Серії А-2024/25:

Інтер — Монца 3:2

Голи: Арнаутович, 45+1, Чалханоглу, 64, Кір'якопулос (аг), 78 — Бірінделлі, 32, Кейта Діао, 24

Інтер: Мартінес — Павар (Біссек, 46), де Врей (Аугусто, 46), Ачербі — Думфріс, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян (Зелінські, 70; Корреа, 73), Бастоні — Мартінес, Арнаутович (Тюрам, 70)

Монца: Тураті — Перейра, Іццо (Віньято, 86), Д'Амброзіо — Бірінделлі (Брорссон, 86), Дзеролі, Б'янко, Кастровіллі (Лекович, 66), Кір'якопулос — Кейта Діао (Капрарі, 77), Мота (Ганвула, 66)

Попередження: Іццо.