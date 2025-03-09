Італія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 28-го туру італійської Серії А, у якому зіграють неаполітанський Наполі та флорентійська Фіорентина.

Неаполітанський Наполі та флорентійська Фіорентина зіграють у рамках двадцять восьмого туру італійської Серії A на стадіоні Дієго Армандо Марадони.

Антоніо Конте, після нічиєї проти міланського Інтера (1:1), залучив до стартового складу той самий перелік виконавців.

Рафаеле Палладіно, на тлі перемоги над Лечче (1:0), використав із перших хвилин Комуццо в трійці центральних захисників, тоді як Фаджолі та Парізі розташуються в півзахисті, а Гудмундссон та Кін гратимуть у атаці.

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Буонджорно — Політано, Гілмор, Лоботка, Мактоміней, Спінаццола — Лукаку, Распадорі.

Запасні: Контіні, Скуффет, Жезус, Окафор, Біллінг, Марін, Олівера, Сімеоне, Нгонге, Хаса.



Фіорентина: де Хеа — Комуццо, Марі, Раньєрі — Додо, Ндур, Катальді, Фаджолі, Парізі — Гудмундссон, Кін.

Запасні: Терраччано, Мартінеллі, Понграчич, Бельтран, Госенс, Морено, Річардсон, Адлі, Капріні.



Гра Наполі — Фіорентина почнеться о 16:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.