Італія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 28-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Манчестер Юнайтед та лондонський Арсенал.

Манчестер Юнайтед та лондонський Арсенал зіграють у двадцять восьмому турі англійської Прем'єр-ліги на Олд Траффорд.

Рубен Аморім, на тлі нічиєї проти баскського Реала Сосьєдад (1:1), використав із перших хвилин Лінделефа в трійці центральних захисників, тоді як Еріксен з'явиться в центрі поля.

Мікель Артета, після розгрому нідерландського ПСВ (7:1), залучив до стартового складу Калафіорі на лівому фланзі оборони.

Манчестер Юнайтед: Онана — Лінделеф, де Лігт, Йоро — Мазрауї, Каземіро, Фернандеш, Далот — Еріксен, Гарначо — Зіркзе.

Запасні: Гаррісон, Мі, Амасс, Гевен, Мургаус, Колльєр, Флетчер, Гойлунн, Обі.



Арсенал: Рая — Тімбер, Саліба, Габріел, Калафіорі — Едегор, Парті, Райс — Нванері, Меріно, Троссар.

Запасні: Нето, Вайт, Ківьор, Зінченко, Тірні, Льюїс-Скеллі, Жоржиньо, Стерлінг, Мартінеллі.



Гра Манчестер Юнайтед — Арсенал почнеться о 18:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.