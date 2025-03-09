Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 9 березня 2025 року.

Наполі в рамках 28-го туру Серії А-2024/25 впорався з Фіорентиною на Стадіо Дієго Армандо Марадона.

Результативний удар і гольова передача Ромелу Лукаку допомогли господарям поля сформувати перевагу в два м'ячі. Пізніше Альберт Гудмундссон зменшив її, але уникнути поразки гостям так і не вдалося.

Наполі перебуває на другій сходинці турнірної таблиці чемпіонату Італії, тоді як Фіорентина йде сьомою.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Наполі — Фіорентина в рамках 28-го туру італійської Серії А-2024/25:

Наполі — Фіорентина 2:1

Голи: Лукаку, 26, Распадорі, 60 — Гудмундссон, 66



Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Буонджорно — Політано (Олівера, 82), Гілмор, Лоботка, Мактоміней (Біллінг, 86), Спінаццола (Жезус, 90) — Лукаку, Распадорі (Сімеоне, 87).



Фіорентина: де Хеа — Комуццо (Морено, 74), Марі, Раньєрі (Понграчич, 58) — Додо, Ндур, Катальді (Бельтран, 81), Фаджолі, Парізі (Госенс, 59) — Гудмундссон, Кін.



Попередження: Буонджорно — Гудмундссон, Понграчич