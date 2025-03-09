Італія

Команди українців зіграли між собою в матчі Серії А.

У 28-му турі Серії А відбулась непересічна для українців подія. Емполі Віктора Коваленка приймало Рому Артема Довбика.

Обидва українці розпочали матч на лаві для запасних та з'явились на полі майже синхронно з різницею у п'ять хвилин. На той час рахунок був 1:0 на користь Роми, яка перемагала завдяки голу Суле на першій хвилині.

Українці не змінили хід матчу, а рахунок залишився незмінним. Мінімальна перемога Роми.

Рома підіймається на сьоме місце, Емполі продовжує боротьбу за виживання.

Емполі — Рома 0:1

Гол: Суле, 1

Емполі: Сільвестрі — Гоглічідзе (Кампаньєлло, 87), Мар'януччі, Де Шильйо — Г'ясі, Грассі, Гендерсон (Коваленко, 67), Пеццелла — Еспозіто (Конате, 67), Какаче — Коломбо

Рома: Свілар — Нельссон, Гуммельс, Ндіка — Абдулхамід (Ренсх, 64), Коне, Паредес (Крістанте, 65), Салах-Еддін (Анхеліньйо, 65) — Суле (Бальданці, 81), Пеллегріні — Шомуродов (Довбик, 72