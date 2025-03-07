Ліга Європи

Наставник "басків" поділився своїми думками після гри з Ромою.

Головний тренер Атлетіка Ернесто Вальверде прокоментував поразку своєї команди у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи проти Роми (1:2).

"Це був збалансований матч, схожий на той, що ми грали у вересні.

Рома та Атлетік — дві команди, які борються. Часом вони були найкращою командою, а часом ми. В останні моменти нам довелося захищатися і ми пропустили гол на останніх секундах.

Тепер на нас чекає матч-відповідь на Сан-Мамесі, і ми постараємося відігратися", — наводить слова Вальверде прес-служба УЄФА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Рома — Атлетік.