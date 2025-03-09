Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 28-го туру італійської Серії А, у якому зіграють туринський Ювентус та бергамаська Аталанта.
Рауль Белланова, Getty Images
09 березня 2025, 21:12
Туринський Ювентус та бергамаська Аталанта зіграють у двадцять восьмому турі італійської Серії A на Альянц Стедіум.
Тіаго Мотта, після перемоги над Вероною (2:0), використав із перших хвилин той самий перелік виконавців.
Джан П'єро Гасперіні, на тлі нічиєї проти Венеції (1:1), залучив до стартового складу Гіна в трійці центральних захисників, тоді як Белланова гратиме на правому фланзі.
Ювентус: Ді Грегоріо — Веа, Гатті, Келлі, Камб’язо — Локателлі, Тюрам — Їлдиз, Маккенні, Гонсалес — Коло-Муані.
Запасні: Перін, Пінсольо, Кошта, Вейга, Калулу, Копмейнерс, Д. Влахович, Мбангула.
Запасні: Патрісіу, Россі, Толой, Сулемана, Пашалич, Де Кетеларе, Руджері, Самарджич, Палестра, Брешіаніні, В. Влахович, Мальдіні.
Аталанта: Карнесеккі — Джимсіті, Гін, Колашинац — Белланова, де Рон, Едерсон, Дзаппакоста — Куадрадо, Лукман — Ретегі.
Гра Ювентус — Аталанта почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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