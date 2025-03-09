Туринський Ювентус та бергамаська Аталанта зіграють у двадцять восьмому турі італійської Серії A на Альянц Стедіум.

Тіаго Мотта, після перемоги над Вероною (2:0), використав із перших хвилин той самий перелік виконавців.

Джан П'єро Гасперіні, на тлі нічиєї проти Венеції (1:1), залучив до стартового складу Гіна в трійці центральних захисників, тоді як Белланова гратиме на правому фланзі.

Ювентус: Ді Грегоріо — Веа, Гатті, Келлі, Камб’язо — Локателлі, Тюрам — Їлдиз, Маккенні, Гонсалес — Коло-Муані.

Запасні: Перін, Пінсольо, Кошта, Вейга, Калулу, Копмейнерс, Д. Влахович, Мбангула.

Аталанта: Карнесеккі — Джимсіті, Гін, Колашинац — Белланова, де Рон, Едерсон, Дзаппакоста — Куадрадо, Лукман — Ретегі.

Запасні: Патрісіу, Россі, Толой, Сулемана, Пашалич, Де Кетеларе, Руджері, Самарджич, Палестра, Брешіаніні, В. Влахович, Мальдіні.

Гра Ювентус — Аталанта почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.