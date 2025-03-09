Італія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 28-го туру італійської Серії А, у якому зіграють туринський Ювентус та бергамаська Аталанта.

Туринський Ювентус та бергамаська Аталанта зіграють у двадцять восьмому турі італійської Серії A на Альянц Стедіум.

Тіаго Мотта, після перемоги над Вероною (2:0), використав із перших хвилин той самий перелік виконавців.

Джан П'єро Гасперіні, на тлі нічиєї проти Венеції (1:1), залучив до стартового складу Гіна в трійці центральних захисників, тоді як Белланова гратиме на правому фланзі.

Ювентус: Ді Грегоріо — Веа, Гатті, Келлі, Камб’язо — Локателлі, Тюрам — Їлдиз, Маккенні, Гонсалес — Коло-Муані.

Запасні: Перін, Пінсольо, Кошта, Вейга, Калулу, Копмейнерс, Д. Влахович, Мбангула.



Аталанта: Карнесеккі — Джимсіті, Гін, Колашинац — Белланова, де Рон, Едерсон, Дзаппакоста — Куадрадо, Лукман — Ретегі.