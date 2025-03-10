Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 9 березня 2025 року.

Туринський Ювентус у домашньому матчі двадцять восьмого туру італійської Серії A зазнав ганебної поразки від бергамаської Аталанти — 0:4.

Абсолютно невдалий вечір для команди Тіаго Мотти розпочався з того, що вони майже нічого не запропонувала в атаці суперникам у першому таймі, після чого пропустила перед перервою, а також одразу після відновлення гри, у наслідок чого розклеїлась остаточно.

Не зупинялась у цій грі лише команда Джан П’єро Гасперіні, відправивши у ворота суперників ще два м’ячі.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ювентус — Аталанта у рамках 28 туру Серії А-2024/25:

Ювентус — Аталанта 0:4

Голи: Ретегі, 29 (пен.), де Рон, 46, Дзаппакоста, 66, Лукман, 77

Ювентус: Ді Грегоріо — Веа (Калулу, 53), Гатті (Кошта, 53), Келлі, Камб’язо — Локателлі, Тюрам — Їлдиз (Копмейнерс, 46), Маккенні, Гонсалес (Мбангула, 54) — Коло-Муані (Д. Влахович, 75).

Аталанта: Карнесеккі — Джимсіті, Гін, Колашинац (Толой, 83) — Белланова, де Рон, Едерсон (Пашалич, 79), Дзаппакоста — Куадрадо (Брешіаніні, 46), Лукман (Самарджич, 80) — Ретегі (Де Кетеларе, 61).

Попередження: Їлдиз — Гін