Італія

Аталанта брутально присоромила Ювентус перед його вболівальниками

Тіаго Мотта продовжив свої днопоглиблювальні роботи в Турині черговим "здобутком" на власному полі.

Ювентус — Аталанта, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Ювентус — Аталанта 0:4

Голи: Ретегі, 29 (пен.), де Рон, 46, Дзаппакоста, 66, Лукман, 77



Ювентус: Ді Грегоріо — Веа (Калулу, 53), Гатті (Кошта, 53), Келлі, Камб’язо — Локателлі, Тюрам — Їлдиз (Копмейнерс, 46), Маккенні, Гонсалес (Мбангула, 54) — Коло-Муані (Д. Влахович, 75).



Аталанта: Карнесеккі — Джимсіті, Гін, Колашинац (Толой, 83) — Белланова, де Рон, Едерсон (Пашалич, 79), Дзаппакоста — Куадрадо (Брешіаніні, 46), Лукман (Самарджич, 80) — Ретегі (Де Кетеларе, 61).



Попередження: Їлдиз — Гін