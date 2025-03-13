Італія

Італієць відзначив внесок нігерійця.

Головний тренер італійської Аталанти Джан П'єро Гасперіні висловився про вінгера команди Адемоле Лукмані. Його слова наводить Football Italia.

"Лукман став фантастичним виконавцем, коли поліпшив своє сприйняття команди та став командним гравцем. Раніше у нього був більш індивідуальний підхід. Він не був поганим хлопцем, але в основному концентрувався на індивідуальних діях.

Він зробив Аталанту великою, а Аталанта зробила великим його. Я переконаний, що він може стати капітаном команди до кінця сезону", — заявив Гасперіні.

Цього сезону Адемола Лукман відіграв за Аталанту 31 матч, забив 18 голів та віддав 7 результативних передач.