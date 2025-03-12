Італія

В ювілейному для спеціаліста поєдинку "нерадзуррі" впоралися з Феєнордом.

Матч-відповідь проти Феєнорда в 1/8 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 був ювілейним для головного тренера Інтера Сімоне Індзагі.

Інтер — Феєнорд 2:1 Відео голів та огляд матчу 11.03.2025

Тепер на рахунку 48-річного італійця 200 поєдинків у всіх турнірах в якості керманича "нерадзуррі". Індзагі — п'ятий із сезону-1929/30 спеціаліст, який досягнув цієї позначки.

Сімоне працює з Інтером із літа 2021 року. Під його керівництвом міланський гранд тричі виграв Суперкубок Італії, двічі — Кубок, а також став чемпіоном країни.

Контракт Індзагі з "нерадзуррі" розраховано до кінця червня 2027 року.

Нагадаємо, Інтер вийшов до чвертьфіналу плей-оф Ліги чемпіонів, де на нього вже чекає Баварія.