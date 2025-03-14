Італія

"Зебри" можуть залишитися без головного тренера.

Керівництво туринського Ювентуса може звільнити головного тренера команди Тіаго Мотту у разі негативного результату в матчі 29-го туру італійської Серії А з Фіорентиною. Про це повідомляє Tuttosport.

За інформацією джерела, керівництво туринського клубу розглядає варіант із призначенням тимчасового тренера до кінця сезону, втім не виключений і варіант з запрошенням нового керманича на постійній основі.

Зазначається, що на посаду виконувача обов'язків головного тренера босами "зебр" розглядається Франческо Маньянеллі, який очолює молодіжну команду Ювентуса.

Головним претендентом на роль постійного керманича туринської команди є Роберто Манчіні, з яким представники італійського клуб вже встановили контакт.

Матч між Фіорентиною та Ювентусом відбудуться на Артеміо Франкі 16-го березня, о 19:00 за київським часом.