Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату Італії, який відбудеться 16 березня, розпочавшись о 17:00.

У рамках 29-го туру італійської Серії А-2024/25 Рома на власному полі зустрінеться з Кальярі.

[*] — положення команди в турнірній таблиці

НЕДІЛЯ, 16 БЕРЕЗНЯ, 17:00. СТАДІО ОЛІМПІКО, РИМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАРКО ПІЧЧІНІНІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Після вильоту з Ліги Європи УЄФА чемпіонат Італії залишився для Роми єдиним турніром до кінця поточної кампанії. У четвер раннє вилучення Матса Гуммельса дозволило Атлетіку з Більбао на власному полі здобути перемогу з рахунком 3:1 над "джаллороссі", помстившись за поразку (1:2) у Римі, і вийти до чвертьфіналу плей-оф оновленого єврокубка.

Для римлян ця невдача стала першою від початку лютого, коли вони вилетіли з Кубка Італії від Мілана (1:3) на виїзді. Сьогодні ж нинішній колектив Клаудіо Раньєрі прийматиме його колишній, націлившись на шосту поспіль перемогу в Серії А. Зазначимо, що протягом одного сезону турніру столичний клуб не досягав подібного аж із лютого 2016 року.

Тижнем раніше Рома завдяки блискавичному голу Матіаса Суле (22-га секунда матчу) впоралася з Емполі на виїзді. Кальярі ж у минулому турі приймав Дженоа. Команди обмінялися голами Ніколаса Віоли й Максвела Корне, поділивши залікові бали (1:1). Таким чином підопічні Давіде Ніколи продовжили свою серію без перемог до чотирьох матчів.

"Россоблу" в ході поточної кампанії чемпіонату Італії досі не перемогли жодного суперника, який знаходиться у верхній частині турнірної таблиці. Кальярі також не знає смаку звитяг над Ромою на Стадіо Олімпіко з 2013 року, лише двічі уникнувши поразок в останніх дев'яти таких поєдинках. Очікуємо, що сьогоднішні господарі поля досягнуть бажаного результату.

За версією букмекерів, Рома є фаворитом майбутнього протистояння. Так, на перемогу господарів поля пропонується коефіцієнт 1.54, тоді як потенційний успіх Кальярі оцінюється показником 6.70. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4.15.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Рома: Свілар — Ренсх, Манчіні, Ндіка — Салемакерс, Коне, Крістанте, Салах-Еддін — Суле, Пеллегріні — Шомуродов

Кальярі: Капріле — Дзортеа, Паломіно, Луперто, Міна, Оберт — Макумбу, Праті, Дейола — Віола, Пікколі

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