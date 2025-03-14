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Дженоа — Лечче 2:1
Голи: Міретті, 16, 45+2 — Крстович, 68

Дженоа: Леалі — Сабеллі (Нортон-Каффі, 81), Де Вінтер, Х. Васкес, Мартін — Мазіні, Френдруп — Дзанолі (Екатор, 72), Маліновський (Маттурро, 56), Міретті (Онана, 81) — Пінамонті.

Лечче: Фальконе — Гільбер (Вейга, 57), Баскіротто, Жан, Галло — Кулібалі (Каба, 57), Гельгасон (Банда, 82) — П’єротті (Ндрі, 46), Беріша, Тете (Карлссон, 46) — Крстович.

Попередження: Мартін, Міретті, Васкес — Беріша, Крстович