Італія
14 березня 2025, 23:43
Асистентський дубль Маліновського допоміг Дженоа обіграти Лечче
Команда Патріка Вієйра продовжила безпрограшну серію на власному полі до п'яти матчів.
Дженоа — Лечче, Getty Images
14 березня 2025, 23:43
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Дженоа — Лечче 2:1
Голи: Міретті, 16, 45+2 — Крстович, 68
Дженоа: Леалі — Сабеллі (Нортон-Каффі, 81), Де Вінтер, Х. Васкес, Мартін — Мазіні, Френдруп — Дзанолі (Екатор, 72), Маліновський (Маттурро, 56), Міретті (Онана, 81) — Пінамонті.
Лечче: Фальконе — Гільбер (Вейга, 57), Баскіротто, Жан, Галло — Кулібалі (Каба, 57), Гельгасон (Банда, 82) — П’єротті (Ндрі, 46), Беріша, Тете (Карлссон, 46) — Крстович.
Попередження: Мартін, Міретті, Васкес — Беріша, Крстович