Італія

Дві гольові передачі українця допомогли генуезцям здобути перемогу.

Атакувальний півзахисник Руслан Маліновський уперше з 21 вересня 2024 року опинився в стартовому складі Дженоа.

"Россоблу" в 29-му турі Серії А-2024/25 приймали Лечче. Два асисти 31-річного українця в ювілейному для нього матчі чемпіонату Італії допомогли колективу Патріка Вієйра досягти бажаного результату у вигляді перемоги з рахунком 2:1.

Статистичні портали WhoScored і Sofascore визнали Маліновського найкращим (7.7) і другим найкращим (7.9) гравцем п'ятничного поєдинку на Стадіо Луїджі Ферраріс у Генуї.

У Серії А найкращим визнали автора дубля Фабіо Міретті.

Зазначимо, що на рахунку Руслана зараз три асисти у восьми поєдинках усіх турнірів поточної кампанії.