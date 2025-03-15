Італія

Нігерійський форвард може повторити долю Гонсало Ігуаїна.

Нападник Галатасарая Віктор Осімген, який належить Наполі, розглядає можливість трансферу до Ювентуса. Про це повідомила журналістка La Gazzetta dello Sport Фабіана Делла Валле.

За інформацією джерела, спортивний директор "старої синьйори" Крістіано Джунтолі вже контактував із нігерійським форвардом та його агентом та отримав попередню згоду на перехід.

Нагадаємо, перед орендою в Галатасарай Осімген продовжив контракт з італійським клубом до 2027 року, а його клаусула складає 75 млн євро.

Варто зазначити, що за останнє десятиліття між Ювентусом та Наполі відбувся лише один гучний трансфер – у 2016 році туринці придбали Гонсало Ігуаїна за 90 млн євро.