Італія

Український форвард не виправдовує усіх очікувань босів "вовків" через свою нестабільність.

Нападник збірної України Артем Довбик провів невдалу гру в матчі-відповіді Ліги Європи проти Атлетіка Більбао (1:3), що знову поставило під сумнів його майбутнє в Ромі. Про це повідомляє serieANews.

Перед грою спортивний директор клубу Флоран Гізольфі висловив підтримку українському форварду, наголошуючи, що він має довести свою важливість для команди. Проте на полі Довбик не зміг виправдати сподівань, демонструючи нестабільність та чергуючи вдалі матчі у чемпіонаті з провалами у єврокубках.

За інформацією джерела, через невідповідність очікуванням Рома уже почала замислюватися про можливий продаж Артема влітку. Деякі європейські клуби стежать за ситуацією, і якщо нападник не зможе покращити свою гру найближчим часом, римляни можуть ухвалити рішення про його продаж.

У поточному сезоні Артем Довбик провів за Рому 37 матчів у всіх турнірах, в яких він забив 14 голів та віддав 4 результативні передачі.