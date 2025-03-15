Італія

Італієць під пресингом в Турині.

Головний тренер туринського Ювентуса Тіаго Мотта прокоментував останні результати своєї команди. Його слова наводить Football Italia.

"Ми завжди зобов’язані викладатися на повну. Завтра у Флоренції ми зіграємо чудову гру. Ми гратимемо після матчу, результат якого було важко усвідомити. Перші 40 хвилин з Аталантою ми зіграли дуже добре.

Критика на мою адресу? Я не звертаю уваги на те, що говорять. У нашій професії тренер завжди ставиться під сумнів з моменту підписання контракту.

Я перший, хто ставить під сумнів свою роботу. Нам потрібно зберігати спокій. Ми зуміли зробити багато хороших речей, але нам по силам зробити інші набагато краще", – сказав Мотта.

Матч 29-го туру італійської Серії А між Ювентусом та Фіорентиною відбудеться 16-го березня, о 19:00 за київським часом.