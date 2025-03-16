Італія

0:7 — загальний результат останніх двох матчів туринської команди в Серії A.

Насиченим вийшов вечір неділі в італійському футболі в рамках двадцять дев’ятого туру Серії A безпосередньо перед початком міжнародної перерви. Бо начебто всі й чекали на пізнє протистояння поміж бергамаською Аталантою та міланським Інтером у контексті чемпіонських перегонів, проте пройти повз такої афіші, як зустрічі Фіорентини, яка хоче потрапити до зони єврокубків знову, та туринського Ювентуса, який у ній перебуває, проте хоче саме до Ліги чемпіонів УЄФА, було неможливо.

Тим паче, що у Флоренції очікується паводок найближчим часом, тож хто його знає, які наслідки він матиме. Проте футболу на Артеміо Франкі загрожувала хіба що реконструкція арени, яка поступово з’їдає все більше й більше глядацьких місць на трибунах. Дійшли вже майже до половини центральної, тієї, що навпроти камери телетрансляції. Але акустичному супроводу цієї важливої для обох команди гри це не заважало аж ніяк.

А за решту антуражу відповідали безпосередньо команди на полі. Хоча це ще гучно сказано, "команди". Одна команда. Фіорентина, тоді як гості були присутніми на чужому святі футболу. У команди Мотти взагалі нічого не виходило в атаці в першому таймі, окрім як возити м’яч у центрі поля в тривалих атаках, а потім однією передачею дарувати його суперникам.

Так можна було повторювати без кінця-краю, але вже від 16 хвилини двома швидкими атаками "лілії" зупинили це безглуздя. Спочатку Госенс зіграв на добиванні відскоку від власного ж заблокованого удару з подачі кутового з лівого флангу, а потім і Мандрагора дальнім ударом із лівого краю під протилежну стійку завершив передачу Фаджолі. І вся ця спритність на тлі абсолютно невиразної гри суперників.

Мотта в підсумку віддав цей перший тайм навіть за контролю м’яча у 73% на користь власної команди, а після перерви не зробив жодної заміни та одразу отримав третій гол у підсумку. Гудмундссон ударом із зони перед штрафним поцілив під праву стійку, після чого участь Ювентуса в цій грі виглядала так само безглуздо, як і його спроби хоча б один гол провести у відповідь. Коли команда не може зробити крок за середину поля з м’ячем по п’ять хвилин у атаці — це вже кінцева зупинка.

У наступному турі Фіорентина прийматиме бергамаську Аталанту, тоді як туринський Ювентус зіграє проти генуезького Дженоа, можливо, уже з новим тренером на чолі.— Ювентус 3:0Госенс, 16, Мандрагора, 18, Гудмундссон, 53де Хеа — Понграчич, Марі, Раньєрі (Коумуццо, 79) — Додо, Мандрагора, Катальді (Адлі, 89), Фаджолі (Фолоруншо, 85), Госенс — Гудмундссон (Бельтран, 78), Кін (Дзаніоло, 89).Ді Грегоріо — Веа (Консейсан, 74), Калулу, Вейга (Кошта, 59), Келлі (Гатті, 74) — Локателлі, Тюрам — Копмейнерс, Маккенні, Гонсалес (Камб’язо, 59, Мбангула, 86) — Коло-Муані.Попередження: Марі, Раньєрі — Локателлі, Веа, Тюрам