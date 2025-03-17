Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 16 березня 2025 року.

Бергамаська Аталанта в рамках 29-го туру Серії А-2024/25 поступилась міланському Інтеру на полі стадіону Атлеті Адзуррі д’Італія.

Команди видали напружений перший тайм, за підсумком якого ми побачили обмаль гольових моментів та жодного забитого м’яча відповідно.

А вже на початку другої половини гості вийшли вперед, на що "Богиня" так і не знайшла гідної відповіді, пропустивши вдруге.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Аталанта — Інтер у рамках 29-го туру італійської Серії А-2024/25:

Аталанта — Інтер 0:2

Голи: Аугусто, 54, Л. Мартінес, 87

Аталанта: Карнесеккі — Джимсіті (Самарджич, 74), Гін, Колашинац — Белланова (Руджері, 59), де Рон, Едерсон, Дзаппакоста — Пашалич (Де Кетеларе, 59), Лукман (Брешіаніні, 84) — Ретегі (Мальдіні, 74).

Інтер: Зоммер — Павар, Ачербі, Бастоні — Думфріс (Біссек, 66), Барелла, Чалханоглу (Асллані, 90+1), Мхітарян (Фраттезі, 75), Аугусто — Л. Мартінес (Корреа, 90+1), Тюрам (Таремі, 90+1).

Попередження: Белланова — Бастоні, Павар

На 81-й хвилині був вилучений Едерсон (Аталанта) (друге попередження/неспортивна поведінка).

На 90+5-й хвилині був вилучений Алессандро Бастоні (Інтер) (друге попередження).