Італія

У клубі досі не визначилися з майбутнім свого нинішнього головного тренера.

В Ювентусі продовжують обговорювати можливість звільнення Тіаго Мотти з посади головного тренера, передає Фабріціо Романо.

За даними журналіста, якщо "б'янконері" звільнять 42-річного італійця ще до завершення сезону-2024/25, то головним претендентом на роль керманича буде Ігор Тудор, який раніше працював у туринському клубі асистентом Андреа Пірло (серпень 2020 — травень 2021).

Мотта очолив Ювентус у липні 2024 року. Під його керівництвом туринці вилетіли з 1/16 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів від ПСВ, чвертьфіналу Кубка Італії від Емполі й півфіналу Суперкубка країни від Мілана. У Серії А "б'янконері" йдуть п'ятими з 52-ма очками після 29-ти турів.

Що стосується Тудора, то він не має робочого місця з червня 2024-го. Зокрема, раніше 46-річний хорват працював із Лаціо, Марселем і Вероною.

Окрім роботи з Пірло, Ігор також представляв туринський клуб в якості гравця, провівши 174 матчі в усіх турнірах і відзначившись 21-м голом і шістьма асистами.

Раніше Тіаго Мотта прокоментував можливість відставки.