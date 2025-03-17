Італія

Наставник "старої синьйори" не втрачає надії на покращення результатів.

Головний тренер туринського Ювентуса Тіаго Мотта прокоментував поразку своєї команди у матчі Серії А проти Фіорентини (0:3).

"Нам потрібно вдосконалюватися в управлінні труднощами, тому що в першій же складній ситуації нам було важко відреагувати, і зараз це теж сталося. Нам потрібен баланс як в обороні, так і в нападі, і нам доведеться попрацювати над тим, щоб повернути собі колишню надійність.

Відставка? Це було б надто легко, а я ніколи не вибираю легких шляхів. Нашою метою, як і раніше, залишається потрапляння до Ліги чемпіонів, і ми знайдемо спосіб повернутися на переможний шлях з наступного матчу.

Я завжди приймаю рішення щодо складу, виходячи з потреб команди, і ми всі повинні разом із цього вибратися.

Зараз нам, звичайно, погано, як і після матчу з Аталантою: ми перші, хто страждає, хто розчаровується, хто розуміє, що цього недостатньо – ми маємо допомагати один одному, об'єднуватися та працювати, докладати всіх необхідних зусиль. Ми навіть не думаємо про те, щоб здатись, і я можу гарантувати, що ми цього не зробимо.

Ми подивимося матч кілька разів, щоб зрозуміти, чого ми втратили. Нам потрібно почати все спочатку і хотів дати нам поштовх, і це той самий поштовх, який повинен виходити зсередини кожного з нас, аналізуючи нас як особистостей і як команду", — наводить слова Мотти прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Фіорентіна – Ювентус.