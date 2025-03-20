Італія

Керманичем Ан-Насра зацікавилися два клуби чемпіонату Італії.

Два клуби Серії А виявили інтерес до головного тренера Ан-Насра Стефано Піолі, передає Ніколо Скіра.

За даними журналіста, деякі з представників чемпіонату Італії розглядають можливість запрошення 59-річного спеціаліста на наступний сезон. Які саме колективи може очолити Піолі наразі невідомо.

Італієць працює з Ан-Насром із вересня 2024 року. Під його керівництвом клуб з Ер-Ріяда провів уже 33 матчі в усіх турнірах (21В, 6Н, 6П).

Зокрема, раніше Піолі очолював Мілан, з яким виграв Серію А-2021/22, а також Фіорентину, Інтер, Лаціо й Болонью.