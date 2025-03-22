Італія

Гравець розкрив деталі угоди.

Аргентинський опорний півзахисник італійської Роми Леандро Паредес цьогоріч узимку став трансферною ціллю заможних клубів із Саудівської Аравії, проте "вовкам" удалось утримати в себе важливого гравця.

Разом із тим, 30-річному виконавцю запропонували нову угоду строком до завершення сезону-2025/26.

Утім, перебування гравця в Італії може завершитись достроково, якщо рідний для футболіста аргентинський Бока Хуніорс звернеться по трансфер гравця.

Спочатку існування такої домовленості поміж сторонами неофіційно спростовували представники Роми, проте сам Паредес після переможного матчу проти Уругваю в кваліфікації до чемпіонату світу-2026 (1:0) підтвердив її існування.

"Так, це правда, пункт існує, і він тільки на користь Боки. Я ще не розмовляв з їхніми директорами про це, а тільки з директорами Роми.

Я повинен бути повністю вдячний своєму нинішньому клубу, тому що, хоча це було лише продовження контракту, яке повинно було відбутись автоматично, після певної кількості зіграних ігор, і коли ці цілі були майже досягнуті, ми продовжили контракт із клубом.

Рома вирішила піти мені назустріч, включивши цю умову. Це буде нелегко.

Найлегше домовитись про трансфер було б у січні. Я зробив усе можливе, щоб повернутись до Боки, але тоді це не вдалось через тисячі причин. Побачимо, як буде в майбутньому", — заявив аргентинський виконавець.

Як повідомляють італійській ЗМІ, Боці доведеться заплатити не менше 3,5 млн євро одразу, або чотирма частинами по 875 тис. євро кожна, якщо клуб захоче повернути свого вихованця на батьківщину.

У цьому сезоні на рахунку Паредеса 29 матчів, два голи та дві гольові передачі.