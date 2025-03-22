Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Команда Скалоні й надалі продовжує очолювати відбіркову групу.

Уночі за європейським часом збірна Аргентини провела гостьовий матч кваліфікації до чемпіонату світу-2026 проти Уругваю в Монтевідео.

Єдиний та переможний гол за "альбіселесте" забив півзахисник Тьяго Альмада посеред другого тайму на 68 хвилині.

Окрім цього, за грубий фол наприкінці матчу був вилучений нападник Аргентини Ніколас Гонсалес.

За підсумком матчу команда Скалоні здобула вже 28 очок у відбірковому циклі та посідає перше місце з 10 учасників кваліфікації від регіону. Уругвай іде четвертим із 20 заліковими балами.

Уругвай — Аргентина 0:1

Гол: Гонсалес, 68



Уругвай: Рочет — Нандес, Араухо, Хіменес, Олівера — Вальверде (Агірре, 72), Бентанкур, де Арраскаета (де ла Крус, 42) — Пельїстрі (Родрігес, 58), Нуньєс (Вінас, 72), Араухо.

Аргентина: Мартінес — Моліна, Ромеро, Отаменді, Тальяфіко — Паредес (Балерді, 87), Мак Аллістер (Паласіос, 80) — Сімеоне (Гонсалес, 69), Енцо, Альмада (Корреа, 87) — Альварес.

Попередження: Нандес, Олівера — Альварес

Вилучення: Гонсалес, 90+5