Італія

Керманич досі не може знайти собі роботу.

Досвідчений італійський фахівець Мауріціо Саррі посеред березня минулого року залишився без роботи через звільнення з керівної посади на чолі римського Лаціо, і фактично вже рік перебуває поза межами тренерської діяльності.

Проте в 66-річного фахівця все ще є бажання повернутись на велику арену, тож він ретельно стежить за розвитком футболу, про що розповів у останньому інтерв’ю.

"Якщо в Італії дійсно є тенденція повернутись до більш захисної, індивідуалістської гри, то треба переїжджати кудись у інші ліги. Зараз я стежу за п'ятьма чи шістьма європейськими чемпіонатами, стежу за багатьма молодими гравцями. За ними варто спостерігати, такі команди можуть дати вам кілька свіжих ідей.

Я завжди думаю про всіх тренерів, особливо про тих, хто опинився у скрутному становищі після звільнення. Коли це трапляється, клуби не завжди роблять це професійно, часто довкола команди є зайва медійна напруга. Мені це не подобається.

Я думаю про таких людей, і зараз я маю на увазі конкретно Тіаго Мотту. Свого часу перемога в чемпіонаті мало що змінила для мене, тоді як перемога для тренера полягає в тому, щоб удосконалювати гравців щодня.

Ми зустрічались із ним багато разів. Мені шкода його, але, на жаль, це таки сталось. Я поважаю його, як тренера і, перш за все, як людину. Думаю, він скоро повернеться, тому що він чудовий тренер.

Я проголосував за Тіаго Мотту в голосуванні за цьогорічну нагороду найкращого тренера Серії A. Завжди важко судити ззовні. Коли немає результатів, на будь-яких рівнях можуть бути наслідки", — заявив італійський фахівець.

Нагадаємо, що до Лаціо Саррі також працював у туринському Ювентусі впродовж сезону-2019/20 та виграв чемпіонат.