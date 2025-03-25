Італія

Легенда Роми також відмовився від нагороди "Золотий тапір", яка вручається селебріті в Італії за найбільш безглузді вчинки.

Франческо Тотті зробив офіційну заяву у відповідь на хвилю критики щодо його майбутнього візиту до Москви. Легендарний нападник Роми та чемпіон світу 2006 року має стати почесним гостем на церемонії нагородження, що відбудеться 8 квітня.

Через вторгнення росії в Україну та відсторонення рф від міжнародного спорту рішення Тотті викликало жорстку реакцію в Італії. У відповідь на це ексфутболіст у коментарі Ansa пояснив свою так звану позицію.

"Моя робоча поїздка до москви вже кілька днів викликає нескінченні суперечки, але я не політик і не дипломат. Я людина спорту, яка популяризує ці цінності по всьому світу. Я завжди так робив: спочатку як гравець, а тепер у новій ролі.

Я їздив у будь-яку країну, куди мене запрошували говорити про спорт, і без проблем зробив би те саме в Києві. Якщо ж я отримаю офіційний запит від влади про відмову від поїздки, то без вагань зроблю крок назад. Усе інше – це лицемірство та спекуляції тих, хто хоче використати моє ім’я для власного піару", — заявив Франческо Тотті.

Крім того, Тотті відмовився приймати сатиричну нагороду "Золотий тапір", яку йому намагався вручити журналіст Striscia La Notizia Валеріо Стаффеллі.

Ведучий запитував колишнього форварда про поїздку до москви, але той не відповів і не взяв символічну статуетку, яку в Італії вручають спортсменам, зіркам шоубізнесу, політикам за найбільш курйозні та безглузді моменти й вчинки.