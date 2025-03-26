Італія

Вихованець "вовків" та колишній тренер юнацької команди Роми висловився про українського форварда.

Колишній нападник та вихованець Роми Сандро Товальєрі, який також у період з 2005 по 2013 рік очолював юнацьку команду "вовків", поділився своєю думкою про виступи Артема Довбика в Італії.

"Оцінка нападника залежить від кількості голів, які він забиває. Скажімо так, у цьому аспекті він виступає непогано та не розчаровує.

Проте я не бачу його активної участі в грі команди, він часто програє боротьбу. Він повинен давати більше. Також тому, що коштував дорого. Сподіваюся, що це лише проблема адаптації, як у перший сезон у Джеко.

Безумовно, на нього впливають сімейна ситуація в Україні та деякі травми. Я б хотів дати йому лише одну пораду: святкувати свої голи, розділяти цей момент радості з уболівальниками. Це теж може йому допомогти", — цитує слова Сандро Товальєрі Siamolaroma.it.

Нагадаємо, раніше про Артема Довбика висловився колишній нападник Роми й збірної Італії Франческо Граціані.