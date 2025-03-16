Італія

Ексгравець збірної Італії надає перевагу іншому центрфорварду Роми.

Колишній нападник Роми й збірної Італії Франческо Граціані поділився своєю думкою стосовно виступів за "джаллороссі" свого колеги за позицією Артема Довбика.

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Граціані нещодавно заявив, що від 27-річного українця в Римі очікували більшого, але додав, що Довбику варто дати трохи більше часу.

"Я не в захваті від його стилю гри, він занадто статичний і передбачуваний, тому що завжди грає тільки лівою ногою. Наразі я ставлю йому оцінку 6+. Від найкращого бомбардира Ла Ліги очікували чогось більшого. Навіть якщо він не переконає мене, я хотів би почекати наступного сезону, тому що він, можливо, постраждав від багатьох змін. Проте, якщо це дійсно його справжня версія, то було б правильно щось змінити. Шомуродов? Він бігає й бореться, навіть коли не відчуває гольової нагоди. Він є частиною командного механізму й знаходиться на правильних позиціях", — поділився Граціані, спілкуючись із Retesport 104.2 FM.

Щодо Артема висловився й головний тренер Роми Клаудіо Раньєрі. Також раніше повідомлялося, що "джаллороссі" замислилися про продаж українця через виліт із Ліги Європи.

На рахунку Довбика 14 голів і чотири асисти в 37 матчах усіх турнірів поточної кампанії.