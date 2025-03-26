Італія

Джонатан Девід може перебратися до чемпіонату Італії.

Центральний нападник Джонатан Девід влітку залишить Лілль на правах вільного агента, передає журналіст Ніколо Скіра.

Контракт клубу Ліги 1 з 25-річним гравцем збірної Канади втратить чинність після завершення сезону-2024/25. За даними Скіри, до числа клубів, працюючих над підписанням Девіда, усе ще входить Інтер.

Раніше виконавцем цікавилася Барселона, яка, за даними ЗМІ, усе ж втратила інтерес до нього.

Лілль придбав нападника влітку 2020 року. Тоді Гент отримав за нього 27 млн євро.

У ході поточної кампанії Джонатан взяв участь у 41-му матчі всіх турнірів, відзначившись 23-ма голами й десятьма асистами.