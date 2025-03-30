Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату Італії, який відбудеться 30 березня, розпочавшись о 16:00.

У рамках 30-го туру італійської Серії А-2024/25 Фіорентина на власному полі зустрінеться з Аталантою.

[*] — положення команди в турнірній таблиці

НЕДІЛЯ, 30 БЕРЕЗНЯ, 16:00. СТАДІО АРТЕМІО ФРАНКІ, ФЛОРЕНЦІЯ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАНІЕЛЕ ДОВЕРІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Фіорентина й Аталанта повертаються після паузи на матчі національних команди, до якої підходили в кардинально різному стані. У минулому турі Серії А команда Джан П'єро Гасперіні вкотре невдало зіткнулася з Інтером, зазнавши поразки на Джевісс Стедіум (0:2), тоді як колектив Раффаеле Палладіно святкував домашню перемогу над Ювентусом із рахунком 3:0.

Поки Фіорентина все ще веде боротьбу за вихід до єврокубків на наступну кампанію, Аталанта, напевно, вже навряд чи зможе наздогнати лідируючий у турнірній таблиці міланський гранд. Тепер фокус клубу з Бергамо має зміститися на втримання місця в зоні Ліги чемпіонів, адже Болонья та Ювентус зараз відстають від нього всього на два й три очки відповідно.

Попри успіхи в оновленій Лізі конференцій, де клуб із Флоренції дістався чвертьфіналу плей-оф (суперник — словенський Целє), майбутнє нинішнього головного тренера все ще може бути під питанням на тлі ряду невдач на внутрішній арені. Навіть нічия в сьогоднішньому поєдинку має бути цілком гідним результатом, яким у керівництві Фіорентини навряд чи будуть незадоволені.

Проте, зазначимо, що Палладіно в своїх чотирьох матчах проти Аталанти й Гасперіні зокрема має провальну статистику вигляді чотирьох поразок. У той же час "віола" лише двічі поступилися "нерадзуррі" в поєдинках чемпіонату Італії на Стадіо Артеміо Франкі в XXI столітті, також маючи 11 звитяг і сім нічийних результатів.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Джан П'єро Гасперіні. Так, на перемогу Аталанти можна поставити з коефіцієнтом 2.11, тоді як потенційний успіх Фіорентини оцінюється показником 3.65. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.45.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Фіорентина: де Хеа — Понграчич, Марі, Раньєрі — Додо, Мандрагора, Катальді, Фаджолі, Госенс — Гудмундссон, Кін

Аталанта: Карнезеккі — Джимсіті, Гін, Колашинац — Белланова, Пашалич, де Рон, Дзаппакоста — Де Кетеларе, Лукман, Самарджич

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