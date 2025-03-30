Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату Італії, який відбудеться 30 березня, розпочавшись о 21:45.

У рамках 30-го туру італійської Серії А-2024/25 Наполі на власному полі зустрінеться з Міланом.

[*] — положення команди в турнірній таблиці

НЕДІЛЯ, 30 БЕРЕЗНЯ, 21:45. СТАДІО ДІЄГО АРМАНДО МАРАДОНА, НЕАПОЛЬ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СІМОНЕ СОЦЦА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Націлений на продовження боротьби за Скудетто Наполі в неділю ввечері намагатиметься вдруге протягом однієї кампанії чемпіонату Італії перемогти Мілан, чого не ставалося із сезону-2016/17. Неаполітанці останнім часом забуксували, помітно погіршивши своє турнірне становище внаслідок здобуття всього однієї звитяги в попередніх семи матчах Серії А.

Зокрема, колективу Антоніо Конте так і не вдалося уразити ворота Венеції на Стадіо П'єр Луїджі Пенцо двома тижнями раніше, що вилилося в нічию (0:0) з одним із головних претендентів на виліт. "Адзуррі" не мають дозволяти собі такої нестачі в ефективності в майбутньому, особливо в поєдинках зі значно соліднішими опонентами, які цього можуть і не пробачити.

"Россонері" ж після трьох поспіль поразок у чемпіонаті Італії з ідентичним рахунком (1:2) здобули шість залікових балів у двох матчах, в яких від міланського гранда очікували більшого, аніж він продемонстрував у підсумку. Чергові прояви характеру команди Сержіу Консейсана можуть порадувати вболівальників у конкретний момент, але її стан у довгостроковій перспективі викликає занепокоєння.

Зазначимо, що статистика останніх протистоянь у Неаполі все ж на боці Мілана. Наполі в попередніх шести поєдинках на Стадіо Дієго Армандо Марадона зазнав трьох поразок, тричі зігравши з гостями внічию. "Россонері" варто звернути увагу на Аталанту й Лаціо, як єдині клубі, що в сезоні-2024/25 перемогли "адзуррі" на виїзді, ще й втримавши свої ворота "сухими".

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Антоніо Конте. Так, на перемогу Наполі можна поставити з коефіцієнтом 2.01, тоді як потенційний успіх Мілана оцінюється показником 3.90. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.50.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Буонджорно — Політано, Гілмор, Лоботка, Мактоміней, Спінаццола — Лукаку, Распадорі

Мілан: Меньян — Вокер, Тіав, Габбія, Ернандес — Бондо, Фофана — Пулішич, Рейндерс, Леан — Абрагам

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