Італія

Коментар іспанського фахівця.

Головний тренер Комо Сеск Фабрегас висловив невдоволення виступом своєї команди в матчі Серії А проти Емполі (1:1).

Колектив Фабрегаса вийшов уперед на 61-й хвилині зусиллями Анастасіоса Дувікаса, проте не втримав перемогу, пропустивши від Крістіана Куаме на 75-й.

"Я незадоволений тим, що побачив. Мені не сподобалося ставлення гравців до справи. Я закликав їх перестати витати в хмарах — дехто в команді думає, що грає за Баварію", — заявив у післяматчевій бесіді зі ЗМІ іспанський керманич.

Комо розташовується на 13-му рядку в турнірній таблиці чемпіонату Італії з 30 набраними очками після 30 турів.