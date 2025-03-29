Італія

Наставник залишився задоволений.

Новий головний тренер Ювентуса Ігор Тудор дав інтерв'ю після перемоги над Дженоа в матчі Серії А (1:0).

"Бьянконері" взяли гору в рідних стінах завдяки точному удару Кенана Йилдиза на 25-й хвилині. Це був перший поєдинок команди під керівництвом нового наставника, який нещодавно змінив відправленого у відставку Тіаго Мотту.

"Я задоволений. Дженоа — сильний суперник, який наполегливо бився. Було непросто. Ми провели всього два-три тренування — важко щось змінити тактично чи психологічно за такий період.

Гравці звикли до іншого стилю, але тепер усе інакше — я хочу бачити більш вертикальний та інтенсивний футбол", — сказав у розмові з DAZN Тудор.

Ювентус перервав серію з двох поразок поспіль та залишився на п'ятому місці. Дженоа — 12-та.