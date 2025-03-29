Італія

Перша перемога Юве після звільнення Мотти.

У 30-му турі Серії А Ювентус в першому матчі після звільнення Мотти приймав Дженоа.

Руслан Маліновський з'явився на полі у другому таймі та не допоміг своїй команді взяти бодай очко в матчі. На момент виходу українця Дженоа поступався 0:1. Гол ще в першому таймі оформив Їлдиз.

Ювентус перервав серію з двох поразок поспіль та залишився на п'ятому місці. Дженоа — 12-та.

Ювентус — Дженоа 1:0

Гол: Їлдиз, 25

Ювентус: Ді Грегоріо — Вейга, Гатті (Калулу, 27), Келлі — Гонсалес (Веа, 82), Локателлі, Тюрам, Маккенні — Копмейнерс (Фернандеш Консейсан, 66), Їлдиз — Влахович

Дженоа: Леалі — Сабеллі, Де Вінтер, Васкес, Маттурро — Френдруп, Онана (Маліновський, 71) — Мазіні, Міретті (Торсбю, 80), Дзанолі (Вентуріно, 63) — Пінамонті (Екубан, 71)

Попередження: Тюрам, Веа — Френдруп, Маліновськи