Італія

Такий варіант розглядається ФІФА.

ФІФА під час березневої міжнародної перерви ухвалила рішення щодо виключення мексиканського клубу Леон із переліку учасників Клубного чемпіонату світу-2025 через порушення правил власності клубу та конфлікт інтересів із мексиканською Пачукою.

Відповідно з’явилось вакантне місце для 32 учасника майбутнього турніру у США влітку цього року.

Кому віддати цей слот та за яким принципом — окрема історія, яку наразі намагаються розв’язати організатори змагань.

Зокрема, речник ФІФА минулими вихідними заявив, що наразі робочим варіантом є проведення матчу між триразовими чемпіонами Мексики Америкою та американським ФК Лос-Анджелес, переможець якого замінить Леон.

"Подальші подробиці будуть надані в належний час", — також заявив прес-секретар.

"ФК Лос-Анджелес братиме участь у поєдинку, тому що він посів друге місце в Кубку чемпіонів КОНКАКАФ 2023 року, який виграв Леон.

Америка братиме участь, тому що вона має найвищий рейтинг КОНКАКАФ у рейтингу клубних чемпіонів світу ФІФА", — додатково роз’яснили вибір саме цих команд у організації.

Також на місце мексиканської команди на майбутньому турнірі можуть претендувати Ан-Наср (Саудівська Аравія), Барселона (Іспанія) та Ліверпуль (Англія).