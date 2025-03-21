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Мексиканський Леон порушив правил власності клубу.

Мексиканський клуб Леон виключено з числа учасників клубного чемпіонату світу, який відбудеться влітку 2025 року.

Причиною стала суперечність з правилами власності, оскільки Grupo Pachuca володіє не тільки Леоном, а й мексиканською Пачукою, яка також потрапила на майбутній клубний турнір у США. Клуб, за який виступає Хамес Родрігес, виступив із офіційною заявою та буде оскаржувати рішення ФІФА.

"ФІФА повідомила Клуб Леон про те, що ми не братимемо участі в наступному Клубному чемпіонаті світу 2025 року.

Генеральний секретар організації вирішив, що наша команда повинна залишити своє місце в змаганнях, незважаючи на те, що здобула його чесністю та професіоналізмом на полі, здобувши титул Ліги чемпіонів КОНКАКАФ 2023. Рішення є жорстоким та несправедливим, тому ми йрнр не поділяємо і не знаємо, кому це вигідно, але ми знаємо, кому це шкодить — нашим уболівальникам.

Клуб Леон завжди дотримувався відповідних процесів, надавав усі звіти експертів, слухання та розслідування, необхідні протягом останніх місяців, надаючи всю документацію, яку вимагала ФІФА, з абсолютною вчасністю та прозорістю.

Ми є незалежною, автономною та суверенною командою. Нехай не буде сумнівів. Ми знову висловлюємо своє роздратування та обурення цим рішенням, яке суперечить духу чесної конкуренції та зачіпає багатьох людей: уболівальників, працівників, гравців і тренерів.

Леон звернеться до всіх інстанцій, щоб оскаржити це рішення, і ми докладемо всіх зусиль, щоб захистити місце, отримане на Клубному чемпіонаті світу з футболу 2025 року. Ми залишатимемося твердими, впевненими та об'єднаними у цьому процесі", — сказано в офіційній заяві Леона.

Нагадаємо, що Леон на КЧС-2025 мав зіграти у групі D проти Фламенгу (Бразилія), Есперанс (Туніс) та Челсі (Англія).

На місце мексиканської команди на майбутньому турнірі можуть претендувати Ан-Наср (Саудівська Аравія), Барселона (Іспанія), ФК Лос-Анджелес (США) та Ліверпуль (Англія). Офіційне рішення ФІФА щодо заміни стане відомо згодом.