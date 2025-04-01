Італія

"Россонері" продадуть фулбека, якщо не зможуть оновити угоду з ним.

Мілан може розпочати роботу над продажем лівого захисника Тео Ернандеса під час наступного трансферного вікна, передає журналіст Ніколо Скіра.

Контракт "россонері" з 27-річним французом втрачає чинність наприкінці сезону-2025/26. Повідомляється, що наразі клуб і гравець не мають домовленості щодо оновлення угоди.

За даними Скіри, плани Мілана чіткі: без подальшого юридичного продовження співпраці вони працюватимуть над продажем Ернандеса вже влітку 2025 року. Порталом transfermarkt він оцінюється в 40 млн євро.

Тео виступає за міланський гранд із літа 2019-го. Тоді "россонері" віддали за нього 22.8 млн мадридському Реалу.

У ході поточної кампанії фулбек взяв участь у 40 матчах усіх турнірів, відзначившись чотирма голами й шістьма асистами.

Раніше повідомлялося, що в придбанні француза зацікавлений Манчестер Сіті.