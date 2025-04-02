Італія

Стали відомі стартові склади команд для першого півфінального поєдинку Кубку Італії, у якому зіграють Мілан та міланський Інтер.

Мілан та Інтер зіграють у Derby della Madonnina в першому півфінальному матчі Кубка Італії на Сан Сіро.

Сержіу Консейсан, після поразки від Наполі (1:2), залучив до стартового складу Тіава в центрі оборони, тоді як Алехандро Хіменес та Леау повернуться на фланги атаки.

Сімоне Індзагі, на тлі перемоги над фріульським Удінезе (2:1), використав із перших хвилин Біссека та де Врея в центрі оборони, тоді як Барелла та Аугусто гратимуть у півзахисті, а Корреа долучиться до атаки.

Мілан: Меньян — Вокер, Тіав, Габбія, Ернандес — Фофана, Рейндерс — А. Хіменес, Пулішич, Леау — Абрагам.

Запасні: Спортьєлло, Торріані, Флоренці, Павлович, Терраччано, Томорі, Бондо, Чуквезе, С. Хіменес, Феліш, Йович, Соттіль.



Інтер: Х. Мартінес — Біссек, де Врей, Бастоні — Дарміан, Фраттезі, Чалханоглу, Барелла, Аугусто — Тюрам, Корреа.

Запасні: Ді Дженнаро, Зоммер, Ачербі, Айду, Дімарко, Павар, Ре Чекконі, Мхітарян, Залевські, Арнаутович, Беренбрух, Лавеллі.



Гра Мілан — Інтер почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.