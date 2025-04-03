Італія

Іспанець влітку залишить Ман Сіті?

Керівництво італійського Мілана влітку збирається призначити нового головного тренера команди.

За інформацією La Gazzetta dello Sport, новим наставником "россонері" з наступного сезону може стати керманич Манчестер Сіті Пеп Гвардіола.

Зазначається, що призначення іспанського фахівця в Мілан може статися, якщо новим спортивним директором клубу стане Фабіо Паратічі, з яким іспанець має добрі стосунки. Повідомляється, що Паратічі та керівництво італійського клубу вже досягли усної домовленості про співпрацю, починаючи з наступного сезону.

Тим не менш, фаворитом на роль нового головного тренера Мілана залишається італієць Роберто Де Дзербі, який наразі очолює Марсель.