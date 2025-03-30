Італія

Українець може опинитися в Італії.

Центральний захисник англійського Борнмута та збірної України Ілля Забарний може перейти в італійський Мілан. Про це повідомляє портал TransferFeed.

За інформацією джерела, в разі якщо Фабіо Паратічі стане спортивним директором "россонері", кандидатура 22-річного українця в Мілані буде розглядатися пріоритетною для посилення оборони команди. Італійський функціонер є великим шанувальником центрбека Борнмута, тому він докладе усіх зусиль, щоб Забарний опинився в Італії.

Зазначається, що з приходом Паратічі, Мілан переорієнтує свою трансферну політику на купівлю молодих талантів з Англії та Італії.

Чинна трудова угода гравця з "вишнями" розрахована до 30 червня 2029 року. Трансфермаркт оцінює його у 40 млн. євро.

Цього сезону Ілля Забарний відіграв за Борнмут 29 матчів, отримавши три жовті та одну червону картки.