Італія

Бразилець може переїхати до Італії.

Міланський Інтер виявляє серйозний інтерес до вінгера французького Марселя Луїса Енріке. Про це повідомляє Sky Sport Italia.

За інформацією джерела, керівництво "олімпійців" має намір виручити за 23-річного бразильця 30 млн. євро. У оформленні цього трансферу можуть допомогти добрі стосунки між керівництвом двох клубів після переходів до Марселя гравців "нерадзуррі" Валентіна Карбоні та Хоакіна Корреа. Обидва футболісти виступали за французьку команду на правах річної оренди.

Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 18 млн. євро.

Цього сезону Луїс Енріке відіграв за Марсель 29 матчів, забив дев'ять голів та віддав сім результативних передач.