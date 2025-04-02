Італія

Мілан та Інтер розписали мирову в першому кубковому Derby della Madonnina

Четвертий матч поміж принциповими суперниками-сусідами в цьому сезоні завершується без перемоги "нерадзуррі".

Мілан — Інтер, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Мілан — Інтер 1:1

Голи: Абрагам, 47 — Чалханоглу, 67



Мілан: Меньян — Вокер, Тіав, Габбія, Ернандес — Фофана (Чуквезе, 88), Рейндерс — А. Хіменес (Соттіль, 68), Пулішич (С. Хіменес, 76), Леау (Бондо, 88) — Абрагам (Феліш, 76).



Інтер: Х. Мартінес — Біссек (Павар, 60), де Врей (Ачербі, 79), Бастоні — Дарміан, Фраттезі (Мхітарян, 59), Чалханоглу, Барелла, Аугусто (Залевські, 59) — Тюрам, Корреа (Беренбрух, 90+1).



Попередження: Ернандес, Рейндерс — Ачербі (не на полі), Біссек