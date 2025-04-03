Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 2 квітня 2025 року.
Мілан — Інтер, Getty Images
03 квітня 2025, 10:52
У першому матчі півфіналу Кубка Італії Мілан зіграв унічию в дербі проти Інтера (1:1).
У першому таймі команди обмінялись гострими випадами, проте забитими м’ячами не відзначались.
Це вдалось компенсувати вже в другій половині гри, і "россонері" доволі швидко відкрили рахунок, проте не втримали перевагу й посеред тайму "нерадзуррі" відігрались.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Мілан — Інтер у рамках півфіналу Кубка Італії-2024/25:
Мілан — Інтер 1:1
Голи: Абрагам, 47 — Чалханоглу, 67
Мілан: Меньян — Вокер, Тіав, Габбія, Ернандес — Фофана (Чуквезе, 88), Рейндерс — А. Хіменес (Соттіль, 68), Пулішич (С. Хіменес, 76), Леау (Бондо, 88) — Абрагам (Феліш, 76).
Інтер: Х. Мартінес — Біссек (Павар, 60), де Врей (Ачербі, 79), Бастоні — Дарміан, Фраттезі (Мхітарян, 59), Чалханоглу, Барелла, Аугусто (Залевські, 59) — Тюрам, Корреа (Беренбрух, 90+1).
Попередження: Ернандес, Рейндерс — Ачербі (не на полі), Біссек