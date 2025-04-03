Італія

Керманич Інтера прокоментував нічию проти Мілана.

Інтер напередодні у першому матчі півфіналу Кубка Італії зіграв унічию проти Мілана в дербі на Сан Сіро.

Мілан — Інтер 1:1 Відео гола та огляд матчу Серії А

Після завершення гри головний тренер "нерадзуррі" Сімоне Індзагі прокоментував виступ власної команди.

"Це було напружене дербі. Ми могли вийти вперед у першому таймі завдяки моментам де Врея та Фраттезі, але натомість суперники забили на початку другого тайму.

Але я думаю, що ми грали краще, створивши багато моментів проти дійсно сильної команди, яка має чудових гравців. Я передивився перший гол — там був рикошет, який був на їхню користь, випадковість, але команда від цього не поступилась власними позиціями, і ми провели відмінний другий тайм.

Це був матч, який мої гравці добре зіграли. Дімарко і Арнаутович трохи втомились, і краще було не ризикувати ними, тому що ми повинні намагатись тримати всіх гравців подалі від травм.

Ми заходимо в квітень із великими очікуваннями, бо ми знаємо, що у нас багато викликів ще попереду. Моя велика мрія зараз — мати всіх основного складу гравців у наявності. Ми з нетерпінням чекаємо на те, що буде попереду наприкінці сезону.

Мені пощастило тренувати цю команду, і я пишаюсь їхньою відданістю та почуттям приналежності до процесу", — заявив італійський фахівець.

Матч-відповідь поміж Інтером та Міланом відбудеться 23 квітня.