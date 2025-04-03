Італія

Керманич Мілана прокоментував нічию проти Інтера.

Мілана напередодні у першому матчі півфіналу Кубка Італії зіграв унічию Інтера проти в дербі на Сан Сіро.

Мілан — Інтер 1:1 Відео гола та огляд матчу Серії А

Після завершення гри головний тренер "россонері" Сержіу Консейсан прокоментував виступ власної команди.

"Ми на півдорозі. Тепер чекаємо на матч-відповідь, за підсумком якого, можливо, у нас буде можливість потім поїхати до Риму, щоб зіграти фінал, чого ми й прагнемо.

Я хочу подякувати публіці, вона була фантастичною. Це був збалансований матч проти складного суперника, якого ми дуже добре знаємо. Нам потрібна була розумна гра з нашого боку, і ми її зіграли.

У нас були моменти в першому таймі, у них — дві ситуації біля наших воріт у другому й наприкінці першого. Зрештою, результат справедливий, дуже збалансована гра.

Я задоволений, ми добре грали у другому таймі в Неаполі, і ми повинні продовжувати в тому ж дусі, щоб вийти у фінал Кубка Італії і виграти його.

Якби ми краще зіграли у вертикальний футбол, ми могли б більше шукати гравців на флангах. Ми готувались до цього, ми повинні були грати краще, але Інтер також добре володіє м'ячем і захищається.

Я приїхав до Мілану посеред зими, ми провели дві гри — проти Ювентуса та Інтера в Суперкубку, а потім грали кожні три дні. Уже два тижні я маю на кілька днів більше вільного часу для роботи з командою.

Для мене це не виправдання, бо інтенсивність — це теж тренування, і ми шукаємо форму на полі, а не тільки на тактичній дошці. Ми шукаємо відповіді та реакцію від гравців, як у другому таймі в Неаполі та сьогодні ввечері.

Команда з часом стала більш компактною, як мені й подобається", — заявив португальський фахівець.

Матч-відповідь поміж Інтером та Міланом відбудеться 23 квітня.