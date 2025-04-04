Італія

Революція в Мілані?

Керівництво Мілана в літнє трансферне вікно хоче залучити до команди декількох футболістів з італійським паспортом. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, серед літніх трансферних цілей Мілана на посилення атаки є вінгер Ліверпуля Федеріко К'єза, нападник Удінезе Лоренцо Лукка та Ріккардо Орсоліні з Болоньї.

Зазначається, що на позицію центрального півзахисника "россонері" можуть запросити одного з гравців Роми — Браяна Крістанте або Лоренцо Пеллегріні. В угоді може бути задіяний Алексіс Салемакерс, який наразі виступає на правах оренди за "вовків". Також клуб зацікавлений у придбанні півзахисника Інтера Давіде Фраттезі.

В свою чергу, в оборону Мілан розглядає захисника лондонського Тоттенгема Дестіні Удоджі. Цей трансфер може статися в разі, якщо Тео Ернандес залишить "россонері". Також команду можуть поповнити захисники Верони та Фіорентини — Дієго Коппола та П'єтро Комуццо.