Італія

Голкіпер Роми прокоментував своє становище в клубі.

Бельгійський воротар Міле Свілар став гравцем італійської Роми влітку 2022 року, проте геть не одразу отримав місце в стартовому складі.

Про свій шлях у розташуванні "вовків" 25-річний виконавець розповів у нещодавньому інтерв’ю.

"Я не розумію поспіху в усіх цих чутках щодо трансферу. У мене контракт до 2027 року. Не потрібно піднімати ніякий галас. Іноді здається, що це питання має більше значення для ЗМІ, аніж для мене.

Гроші мають значення в житті, але місце, де ти почуваєшся добре і де ти бачиш проект, важить більше.

Чи залишусь я в Ромі? Я дуже на це сподіваюсь. Я хочу, щоб так і було, і моя сім'я теж цього хоче. Ми дуже щасливі в Римі і в Ромі зокрема.

Кажуть, що воротар — самотня людина, і це правда, тому що тиск дуже високий. Ти не можеш припуститись жодної помилки.

У дитинстві я любив наслідувати свого батька, який теж був воротарем. У п'ять років я вже стояв на маленьких воротах і блокував удари.

Чому я поїхав з Бельгії? Звісно, що не через гроші. У Андерлехті я б заробляв більше, аніж у Ромі. Насправді я просто був трохи нетерплячим хлопчиком. Я думав, що від'їзд до Бенфіки допоможе мені стати на шлях зростання.

Едерсон і Облак — два великих воротарі, які виросли там. Я уявляв, що зможу повторити їхній шлях.

У підсумку в Португалії я був другим, а іноді й третім воротарем. Можливо, я був не готовий до цього. Але я чудово провів час у Лісабоні, дебютував у Лізі чемпіонів, і я переконаний, що цей досвід допоміг мені і в переході до Роми.

Інакше я б занадто сильно страждав від стрибка з дому до Італії, де люди живуть заради футболу. У Бельгії все не так.

Я уявляв собі, що не одразу гратиму за основну команду Роми. Я нічого не маю проти Моурінью, який мав свою ієрархію і вважав за краще зосередитися на Руї Патрісіу, теж топ-гравцеві поміж іншим, який також допоміг мені згодом.

Потім прийшов Де Россі. Даніеле був найважливішим тренером у моєму житті. Я ніколи не забуду, що він зробив для мене. Із першого тижня, коли він сказав мені, що я не буду грати, але що він вірить у мене. За сім років ніхто з тренерів ніколи не пояснював мені свої рішення.

Але хто знає, можливо, одного дня ми знову попрацюємо разом. Я був би радий.

Я не вважаю себе найкращим воротарем Серії А. І я ніколи не думаю про порівняння з кимось іншим. Я думаю про те, щоб удосконалюватись із кожним днем. Мені ще багато чому треба навчитись.

Чи думав я коли-небудь про те, щоб піти з Роми? Ніколи. Я знав, що рано чи пізно мій момент настане. У Бенфіці я іноді думав про перехід, а тут — ні, ніколи.

Матч проти Ювентуса? Це дуже важливий матч. Буде важко підготуватись, тому що вони нещодавно змінили тренера. Тюдор, можливо, дав поштовх команді, як завжди буває після подібних змін. Із нами це теж траплялось, чи не так?

Ми, гравці Роми, попросили Раньєрі залишитись і в наступному сезоні. Із ним ми досягли балансу в нашій щоденній роботі. Ми знаємо, що маємо робити. Не було б потреби знову щось змінювати, але ми повинні поважати його вибір, і це правильно, що він хоче насолоджуватись своєю тренерською пенсією", — заявив сербський виконавець.

Свілар у цьому сезоні провів 43 матчі, пропустивши 46 голів та 15 ігор відігравши "на нуль".